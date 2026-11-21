BERNA – La diplomazia tradizionale, fatta di lunghi negoziati in presenza e faldoni cartacei, sta lasciando il passo a una nuova dimensione in cui la cooperazione globale viaggia su reti e server. È attorno a questa trasformazione che si è riunito a Berna il Comitato consultivo Svizzera digitale, convocato per definire il futuro dello stato ospite digitale e consolidare il posizionamento elvetico nel cuore delle tecnologie emergenti.

L’incontro, guidato dal segretario di stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Alexandre Fasel con la partecipazione del delegato del Consiglio federale per la trasformazione digitale Daniel Markwalder, ha messo allo stesso tavolo rappresentanti dell’Amministrazione federale, del mondo economico e scientifico, della società civile e delle organizzazioni internazionali. L’obiettivo condiviso è rafforzare il ruolo della Ginevra internazionale nel campo tecnologico, concentrando gli sforzi su tre pilastri strategici: cybersicurezza, infrastrutture digitali e intelligenza artificiale (IA).

Da oltre un secolo, la città sul Lemano rappresenta uno dei principali fulcri mondiali per il dialogo tra i paesi, ospitando un fitto tessuto di organizzazioni internazionali e ONG. Tuttavia, per continuare a esercitare efficacemente il proprio mandato nell’era contemporanea, questi enti necessitano di architetture informatiche efficienti e protette. Proprio per rispondere a tale esigenza, il Consiglio federale ha inserito lo “stato ospite digitale” tra i tre temi centrali della Strategia Svizzera digitale, puntando ad accrescere l’attrattiva e la modernità della piazza ginevrina, con un focus particolare sulle infrastrutture di dati e sulle soluzioni cloud.

Sul fronte della sicurezza informatica, la discussione ha evidenziato la necessità di elaborare risposte collettive. Molte delle realtà più piccole attive a Ginevra non dispongono infatti delle risorse necessarie per fronteggiare autonomamente le minacce informatiche. Per colmare questa lacuna, i partecipanti hanno valutato l’introduzione di offerte di supporto condivise e punti di contatto centralizzati, affiancati da soluzioni cloud e di gestione dei dati calibrati sulle esigenze specifiche del settore diplomatico.

Parallelamente, il dibattito sull’intelligenza artificiale ha esplorato come valorizzare al meglio i punti di forza della piazza svizzera, che può contare su un solido settore della ricerca e sulla stretta vicinanza fisica e operativa con le istituzioni internazionali. Un banco di prova fondamentale sarà il «Geneva AI Summit» del 2027, un appuntamento pensato per unire queste eccellenze, darne visibilità globale e avviare collaborazioni durature nel comparto digitale.

Come sottolineato dal segretario di stato Alexandre Fasel, disporre di infrastrutture affidabili e promuovere una stretta sinergia tra stato, scienza, economia e organizzazioni internazionali è indispensabile affinché Ginevra conservi il proprio ruolo unico.

Del resto, il Comitato consultivo Svizzera digitale nasce proprio per favorire questo scambio trasversale: più volte l’anno, con una composizione variabile, i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione si confrontano con esponenti della politica, delle autorità, della ricerca, dell’impresa e della società civile sui temi prioritari stabiliti annualmente dall’esecutivo.

Un esercizio di coordinamento necessario per assicurare che, mentre le trattative diplomatiche si spostano nel cloud, nessuno dimentichi dove si trovano le chiavi del server.

Redazione innovazione