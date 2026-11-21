Berna — La Commissione della Cassa di Publica ha deciso di avviare un’indagine indipendente in relazione all’attacco informatico contro il fornitore di software PK Softech AG. L’obiettivo è chiarire come possa essersi verificata la fuoriuscita di dati, di cui anche noi abbiamo parlato, nonostante le misure di sicurezza e i controlli adottati finora. L’organo intende inoltre verificare se le responsabilità siano state assunte in modo adeguato e dove siano necessari miglioramenti.

L’episodio risale alla fine di settembre, quando PK Softech AG ha subito un attacco informatico, da cui si presume che i dati personali di persone assicurate, attualmente o in precedenza, nonché di persone beneficiarie di rendita di Publica siano fuoriusciti dall’ambiente di test del fornitore di software. I sistemi produttivi di Publica non sono stati interessati dall’attacco. Gli averi di previdenza e le rendite restano, per ora, al sicuro.

La Commissione della Cassa, in quanto organo supremo di Publica, sottopone a verifica la gestione dei dati personali, i controlli di sicurezza effettuati finora e il proprio ruolo di vigilanza. L’indagine comprende quattro ambiti precisi. Il primo riguarda acquisti e contratti: scelta del fornitore di software e requisiti concordati in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni. Il secondo tocca la gestione dei dati personali: trasmissione, trattamento e protezione dei dati, nonché autorizzazioni di accesso. Il terzo si concentra sui controlli: verifica dei requisiti di sicurezza ed efficacia dei controlli effettuati finora. Il quarto riguarda conduzione e vigilanza: competenze, flussi d’informazione e processi decisionali tra Commissione della Cassa, comitati e sede di Publica.

L’indagine esterna dovrà individuare eventuali punti deboli e proporre miglioramenti concreti. Se la società incaricata della verifica esterna rileva rischi per la sicurezza che richiedono un intervento immediato, dovrà segnalarli prontamente alla Commissione della Cassa.

L’indagine esterna si svolgerà in più tappe. Un primo rapporto è previsto entro la fine di marzo dell’anno prossimo. A seconda dei risultati potranno seguire ulteriori accertamenti. Publica esaminerà attentamente quanto emergerà dall’indagine e adotterà le misure necessarie.

Il perimetro è definito con chiarezza: l’indagine si concentra su responsabilità, processi e misure di sicurezza di Publica. L’inchiesta penale e gli accertamenti presso il fornitore di software non rientrano nell’ambito di questo mandato. La competenza in materia spetta al Ministero pubblico della Confederazione e all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Indipendentemente dall’indagine esterna, le analisi tecniche sono tuttora in corso. Non è ancora stato chiarito in modo definitivo quali dati personali siano effettivamente fuoriusciti e quali persone siano interessate. Le esperte e gli esperti continuano a lavorare con la massima priorità per chiarire la questione. Publica continuerà a pubblicare aggiornamenti verificati sulla fuoriuscita di dati nella propria pagina online dedicata, intitolata “Attacco informatico contro un fornitore di software”.

Redazione interni