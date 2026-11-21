BERNA – Gutta cavat lapidem, dicevano i latini. La goccia scava la pietra. Ma c’è una cosa più dura della pietra: la legge. Che può impiegare ottant’anni per allinearsi alla coscienza dei popoli, per raddrizzare le righe storte di un codice che, per mano di chi lo applica e nel rispetto cieco solo di sé stesso, aveva finito per punire chi aveva scelto di stare dalla parte giusta della storia.

Nella sua seduta di questa settimana, il Consiglio federale ha fissato al primo giorno del 2027 l’entrata in vigore della legge federale sulla riabilitazione dei volontari della Resistenza francese e della Resistenza italiana.

Una data di confine. Di trincea. Dal primo gennaio, le sentenze penali e le decisioni emanate all’epoca dalle autorità svizzere contro quei cittadini che durante la Seconda guerra mondiale imbracciarono le armi accanto ai partigiani, o che li sostennero nell’ombra, saranno formalmente annullate. Come se un colpo di spugna giuridico, maturato nel lungo decantare della memoria collettiva, venisse finalmente passato sulle carte ingiallite dei tribunali militari.

Per comprendere la portata di questo gesto bisogna tornare con la mente indietro di ottant’anni, quando l’Europa bruciava sotto il tallone della Germania di Hitler e del fascismo. La Svizzera era un francobollo accerchiato, aggrappato alla propria neutralità armata – a volte di principio, più spesso di comodo – come un alpinista ancorato a un unico chiodo e senza sicura. In quel contesto, l’articolo 94 del Codice penale militare parlava chiaro: arruolarsi in un esercito straniero senza l’autorizzazione del governo era un reato. Una norma pensata per impedire che i cittadini della confederazione diventassero mercenari o trascinassero il paese nei conflitti altrui.

Ma la realtà sinuosa della frontiera non conosce le geometrie dei codici. Lungo il confine con l’Italia, specialmente dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, e lungo quello con la Francia occupata, la guerra entrava nelle case attraverso i racconti dei profughi, il fumo degli incendi oltre i valichi, il bisogno disperato di chi fuggiva dalla persecuzione nazifascista. E fra gli svizzeri c’è chi non fece passare Liliana Segre e condannò la sua famiglia allo sterminio, e chi non riuscì a restare a guardare. Attraversarono i monti per unirsi alle formazioni partigiane, combatterono nei maquis francesi o nelle brigate delle valli ossolane e lombarde.

E poi ci furono quelli che il fucile non lo presero mai in mano, ma che trasformarono le loro case, le stalle, le canoniche e gli uffici in retrovie silenziose della Resistenza. Persone che trasmisero informazioni vitali oltre la rete metallica, che ospitarono combattenti braccati, che offrirono una guida sicura nei bui inverni per attraversare il confine e mettersi in salvo.

Quando la guerra finì, per molti di loro non ci furono medaglie. Ci furono le aule dei tribunali militari. “Cercavi giustizia, ma trovasti la legge”. Lo stato applicò il codice con il rigore freddo della burocrazia. Una forma più diluita, ma non meno colpevole, di banalità del male. Così, molti di quelli che avevano varcato la frontiera per combattere il nazifascismo, o che avevano violato le disposizioni sul controllo dei confini e sul divieto di favorire forze straniere, venne processato e condannato. Macchie sulla fedina penale. Storie spesso taciute anche in famiglia, vissute con l’amarezza di chi aveva rischiato la vita per la democrazia e si ritrovava trattato alla stregua di un delinquente comune nella propria patria.

Oggi, quel cortocircuito morale non è più tollerabile. Le sentenze pronunciate all’epoca – lo riconosce esplicitamente il governo federale – non corrispondono più all’attuale senso di giustizia. Secondo l’odierna comprensione storica, la lotta condotta allora per la democrazia e la libertà non fu un atto di insubordinazione da sanzionare, bensì un impegno che merita di essere riconosciuto e onorato.

Il percorso che ha portato a questo traguardo affonda le radici in un lungo dibattito parlamentare e civile, stimolato dagli studi della Commissione indipendente d’esperti Svizzera – Seconda guerra mondiale, la cosiddetta Commissione Bergier, che già alla fine del secolo scorso aveva gettato una luce cruda e necessaria sulle ombre della politica d’asilo e sulla rigidità dell’apparato giudiziario elvetico durante il conflitto. Un cammino legislativo che trova il suo precedente diretto nella legge federale del 2009 per la riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola, altro capitolo doloroso in cui i tribunali militari avevano colpito chi era partito per difendere la Repubblica contro il franchismo.

Proprio su quel modello è stata disegnata la nuova normativa approvata dal parlamento e ora pronta a diventare operativa. Non ci saranno pratiche burocratiche umilianti, né istanze da presentare. La legge non prevede alcun accertamento della riabilitazione individuale mediante domanda: l’annullamento delle condanne opera in modo automatico, generale, restituendo dignità a tutti coloro che furono colpiti da quelle sanzioni, sia a chi combatté sul campo sia a chi operò dal territorio nazionale. È un atto puramente morale e giuridico, che non apre la strada a pretese economiche: come già stabilito per i volontari di Spagna, la riabilitazione non dà diritto né a risarcimento del danno né a indennità a titolo di riparazione morale. Perché vanno bene i valori, ma il portafogli è un’altra cosa.

Quasi tutti i protagonisti di quella stagione sono morti, portando con sé il peso silenzioso di quelle condanne. Restano i figli, i nipoti, le comunità locali che non avevano smesso di custodire la memoria di quei gesti.

A partire dall’anno prossimo, nei registri della giustizia svizzera, quei nomi non saranno più associati a una colpa. Mentre il tribunale della storia aveva pronunciato la sua sentenza ottant’anni fa. Colpevoli di umanità.

Luca Spinelli