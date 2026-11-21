BERNA – Il sorpasso era nell’aria, ma ora ci sono i numeri a certificarlo. Per la prima volta nella storia della rete autostradale svizzera, i contrassegni elettronici hanno battuto quelli adesivi. Su circa undici milioni di pezzi venduti complessivamente, il 54 per cento è infatti rappresentato dalla versione digitale. Un balzo netto rispetto all’anno scorso, quando la quota delle cosiddette e-vignette si era fermata al 45 per cento.

Dal 1985 chi percorre le autostrade elvetiche ha l’obbligo di pagare il pedaggio annuale. Per decenni l’unico modo per farlo è stato incollare un tagliando colorato sul parabrezza, con annesso rito della rimozione a fine anno. Tutto è cambiato nell’agosto 2023, con il debutto del formato digitale. Da allora, la crescita è stata costante fino al definitivo cambio di guardia registrato quest’anno.

I dati diffusi dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) fotografano con precisione questa transizione. Dei circa 5,8 milioni di contrassegni elettronici emessi quest’anno, la maggioranza – pari a 3,1 milioni — è stata acquistata entro i confini nazionali. A guidare la classifica dei cantoni più digitalizzati è Zurigo, con 525 000 attivazioni, seguito da Berna (368 000), Argovia (300 000) e Vaud (244 000).

Un contributo decisivo al successo della formula digitale arriva però da oltre frontiera. Ben 2,7 milioni di e-vignette, ovvero il 45,6 per cento del totale, sono state infatti associate a veicoli immatricolati all’estero. In testa ci sono gli automobilisti della Germania, che coprono il 21,3 per cento delle vendite digitali, seguiti a distanza da Francia (8,9 per cento), Italia (4,0 per cento), Paesi Bassi (2,8 per cento) e Belgio (1,9 per cento). Chiude il quadro il Liechtenstein con lo 0,4 per cento. Per chi arriva da fuori paese, poter regolarizzare il pedaggio prima di partire significa evitare code ai valichi e raggiungere più rapidamente la propria meta.

La ragione di questo plebiscito risiede nella praticità. A differenza del tagliando fisico, la e-vignette non si attacca al vetro ma viene legata direttamente alla targa di controllo. Si compra online con pochi clic, da qualunque luogo e a qualsiasi ora, ed è valida subito dopo il pagamento. Addio colla, dunque, ma non solo. Chi possiede targhe trasferibili ora paga un solo contrassegno anziché uno per ogni mezzo. Inoltre, se si cambia auto nel corso dell’anno mantenendo la stessa targa, oppure se si rompe il parabrezza, non serve più sborsare altri soldi per un duplicato.

Il prezzo resta invariato: 40 franchi, sia per il formato digitale sia per quello tradizionale. Il supporto adesivo potrà comunque essere sempre comprato nei consueti punti vendita come uffici postali, autofficine e stazioni di servizio. Chi invece opta per la comodità del digitale potrà collegarsi al portale ufficiale www.e-vignette.ch, dove il tagliando è venduto senza sovrapprezzo.

Proprio sul fronte degli acquisti online, l’UDSC invita alla massima prudenza. L’autorità raccomanda di usare esclusivamente il canale ufficiale e mette in guardia contro le truffe informatiche. L’ufficio federale non invia mai e-mail per chiedere di aggiornare i dati personali, né tantomeno sollecita nuovi pagamenti tramite posta elettronica.

La digitalizzazione si dimostra ancora una volta una richiesta automatica della cittadinanza, prima ancora che un obbligo.

Redazione innovazione